انطلاق حملة "حقك تنظمى" الأحد المقبل فى قنا لتقديم خدمات الصحة الإنجابية

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى" الأحد المقبل الموافق 5 يونيو الجارى، بهدف إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للفئات المستهدفة بالمناطق المحرومة من الخدمة، وتلبية الااحتياجات غير الملباة للمجتمع.

وأوضح محافظ قنا، أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين لتغطية جميع الإدارات الصحية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى سوف تنطلق الأحد 5 يونيو الجارى وتستمر حتى يوم 9 من الشهر نفسه، لتجوب الإدارات الصحية بمدن "أبوتشت – دشنا – قنا – قوص – نقادة "، بينما تنطلق المرحلة الثانية فى الفترة من يوم 19 وحتى يوم 23 من شهر يونيو الجارى، لتستكمل باقى الإدارات الصحية بمدن "فرشوط – نجع حمادى – الوقف – قفط " .