انطلاق حملة "حقك تنظمى" الأحد المقبل فى قنا لتقديم خدمات الصحة الإنجابية

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى" الأحد المقبل الموافق 5 يونيو الجارى، بهدف إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للفئات المستهدفة بالمناطق المحرومة من الخدمة، وتلبية الااحتياجات غير الملباة للمجتمع.
وأوضح محافظ قنا، أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين لتغطية جميع الإدارات الصحية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى سوف تنطلق الأحد 5 يونيو الجارى وتستمر حتى يوم 9 من الشهر نفسه، لتجوب الإدارات الصحية بمدن "أبوتشت – دشنا – قنا – قوص – نقادة "، بينما تنطلق المرحلة الثانية فى الفترة من يوم 19 وحتى يوم 23 من شهر يونيو الجارى، لتستكمل باقى الإدارات الصحية بمدن "فرشوط – نجع حمادى – الوقف – قفط " .
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