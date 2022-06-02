اليوم السابع
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انطلاق حملة "حقك تنظمى" الأحد المقبل فى قنا لتقديم خدمات الصحة الإنجابية

الخميس، 02 يونيو 2022 04:51 م
انطلاق حملة "حقك تنظمى" الأحد المقبل فى قنا لتقديم خدمات الصحة الإنجابية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا - صابر سعيد

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أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى" الأحد المقبل الموافق 5 يونيو الجارى، بهدف إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للفئات المستهدفة بالمناطق المحرومة من الخدمة، وتلبية الااحتياجات غير الملباة للمجتمع.

 

وأوضح محافظ قنا، أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين لتغطية جميع الإدارات الصحية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى سوف تنطلق الأحد 5 يونيو الجارى وتستمر حتى يوم 9 من الشهر نفسه، لتجوب الإدارات الصحية بمدن "أبوتشت – دشنا – قنا – قوص – نقادة "، بينما تنطلق المرحلة الثانية فى الفترة من يوم 19 وحتى يوم 23 من شهر يونيو الجارى، لتستكمل باقى الإدارات الصحية بمدن "فرشوط – نجع حمادى – الوقف – قفط " .

 
وقال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه سيتم تقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين فى تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مؤكدا على ضرورة مشاركة كافة الجهات لتحقيق أهداف الحملة، ونشر الوعى والتعريف بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على تنفيذ خطط التنمية، من خلال عمل برامج توعوية تنفذها وزارات الأوقاف والأزهر والكنيسة والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة.

 


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