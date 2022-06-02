انتشال مركب صيد من الغرق بعد تعطل المحركات قرب ساحل دمياط

دمياط معتز الشربينى

تمكن رجال عزبة البرج بدمياط من انتشال مركب صيد من الغرق، وذلك بعد تعطل المحركات أثناء عودته من رحلة صيد بالبحر الأبيض المتوسط.

وتمكن مركب صيد تابع لأسطول صيد عزبة البرج بدمياط، من انتشال مركب صيد للحاج محمد حسن الغارق منذ عدة أيام بعد جنوحه بسبب عطل بالمحركات، وتمكن طاقم المركب من سحب المركب الغارق ودخوله إلى بوغاز عزبة البرج لإعادة إصلاحه وإجراء الصيانة اللازمة له.

يذكر أن مدينة عزبة البرج بدمياط تضم أكبر أسطول بحرى يعمل فى مجال الصيد، حيث تمثل مركب الصيد بعزبة البرج حوالى 65٪ من أسطول الصيد المصرى.