اليابان تدعم المشروعات والبرامج التنموية في موريتانيا

وافقت الحكومة اليابانية على تخصيص 93 مليون أوقية موريتانية أي ما يعادل نحو ثلاثة ملايين دولار أمريكي؛ لإنجاز عشرات المشاريع المدرة للدخل، والبرامج التنموية، لفائدة المواطنين الأكثر هشاشة في موريتانيا.
وأكدت مفوضية الأمن الغذائي الحكومية الموريتانية أن التمويل سيدعم قدرتها في مواجهة الأزمات الطارئة، خاصة في شقها المتعلق بالكوارث الطبيعية، وتشييد مخزن بسعة 20 ألف طن في شرق البلاد.
اليابان تدعم المشروعات والبرامج التنموية في موريتانياالخميس، 02 يونيو 2022 11:22 م
اليابان - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت الحكومة اليابانية على تخصيص 93 مليون أوقية موريتانية أي ما يعادل نحو ثلاثة ملايين دولار أمريكي؛ لإنجاز عشرات المشاريع المدرة للدخل، والبرامج التنموية، لفائدة المواطنين الأكثر هشاشة في موريتانيا.
الموضوعات المتعلقة
اليابان توافق على خطة لإعادة تشغيل مفاعل نووى من نفس نوع فوكوشيما دايتشىالخميس، 02 يونيو 2022 11:22 ص
اليابان والولايات المتحدة تعقدان أول محادثات لتعزيز العلاقات مع "الآسيان"الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:39 م
براءة اختراع من اليابان لجامعة قناة السويس لمفاعل بيئى يحول النفايات لطاقة.. صورالأربعاء، 01 يونيو 2022 02:27 م
رئيس وزراء اليابان يشارك فى حوار "شانجريلا" الأمنى بسنغافورة 10 يونيوالأربعاء، 01 يونيو 2022 09:23 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة