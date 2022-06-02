اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 11:43 م
أكرم القصاص
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اليابان تدعم المشروعات والبرامج التنموية في موريتانيا

الخميس، 02 يونيو 2022 11:22 م
اليابان تدعم المشروعات والبرامج التنموية في موريتانيا اليابان - أرشيفية
أ ش أ

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وافقت الحكومة اليابانية على تخصيص 93 مليون أوقية موريتانية أي ما يعادل نحو ثلاثة ملايين دولار أمريكي؛ لإنجاز عشرات المشاريع المدرة للدخل، والبرامج التنموية، لفائدة المواطنين الأكثر هشاشة في موريتانيا.
وأكدت مفوضية الأمن الغذائي الحكومية الموريتانية أن التمويل سيدعم قدرتها في مواجهة الأزمات الطارئة، خاصة في شقها المتعلق بالكوارث الطبيعية، وتشييد مخزن بسعة 20 ألف طن في شرق البلاد.


اليابان

موريتانيا

اليابان وموريتانيا

مفوضية الأمن الغذائي الحكومية الموريتانية


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