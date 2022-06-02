الولايات المتحدة تشيد بدور إيطاليا لدعم أوكرانيا فى مواجهة العملية العسكرية

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أشادت الولايات المتحدة بدور إيطاليا الرئيسي وتعاونها لمواجهة التدخل الروسي ودعم شعب أوكرانيا ومحاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، بمناسبة ذكرى تأسيس إيطاليا، إن واشنطن وروما شريكان ملتزمان في مجموعة من القضايا العالمية تتضمن التعاون الدفاعي وأمن الطاقة والتحول الأخضر والأمن الغذائي وغير ذلك.

وأضاف: نثمن دور إيطاليا كحليف حيوي في الناتو، ملتزمًا بمثلنا المشتركة لأوروبا حرة ومزدهرة.

وتابع قائلا: في ذكرى تأسيس إيطاليا، تحتفل إيطاليا والولايات المتحدة بتراثهما المشترك وقيمهما بما في ذلك الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وروابطهما الثقافية المزدهرة.

وأفاد بأن الملايين من الأمريكيين يعتزون بفخر التراث والعائلة الإيطالية، وهي شهادة على العلاقة الدائمة بين البلدين والالتزامات المتبادلة التي نعتز بها.

واختتم بيانه بتهنئة الشعب الإيطالي بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: أطيب الأمنيات للشعب الإيطالي في يوم الاحتفال هذا.