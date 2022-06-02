المفوضية الأوروبية توافق على 10 مليارات يورو لدعم الشركات المتضررة من أزمة أوكرانيا

فاطمة شوقى

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، على خطة إسبانية تصل قيمتها إلى 10 مليارات يورو لدعم العاملين لحسابهم الخاص والشركات عبر القطاعات المختلفة، التي تضررت من تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدات الدول الأعضاء لمعالجة الأزمات المؤقتة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي قبل قليل:" هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 10 مليارات يورو ستُمكن إسبانيا من التخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمة الأوكرانية وزيادة دعم الشركات عبر القطاعات المتأثرة بالأزمة الجيوسياسية الحالية.

وأضافت: "نحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة "، وفقا لصحيفة "لابانجورديا " الإسبانية.

وكانت إسبانيا قد أخطرت المفوضية بموجب إطار العمل المؤقت بخطة تصل قيمتها إلى 10 مليار يورو لدعم العاملين لحسابهم الخاص والشركات عبر القطاعات النشطة في إسبانيا في سياق الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ستُمكن المستفيدين من الحصول على مبالغ محدودة من المساعدات ودعم السيولة على شكل ضمانات وقروض.