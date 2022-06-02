المغرب: أكثر من 6300 شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 6383 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6437956 شخصا، وأن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح ضد كورونا 24834452 شخصا حتى اليوم، والعدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23315804شخصا حتى اليوم.
وأضاف البيان أن 1077 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 1220 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية.
يذكر ان المغرب تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.
المغرب: أكثر من 6300 شخص تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد كوروناالخميس، 02 يونيو 2022 10:57 م
لقاح كورونا - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 6383 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
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