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المرور يحرر 6422 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة على الطرق خلال 24 ساعة

الخميس، 02 يونيو 2022 11:39 ص
المرور يحرر 6422 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة على الطرق خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب - محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (17487) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (6422) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(162) مخالفة السير بدون تراخيص، و(10) دراجات نارية مخالفة، و(20) مخالفة شروط التراخيص، و(11) مخالفة موقف عشوائى.
 
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 
 
جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 

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