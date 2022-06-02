"المحامين العرب" يدين اغتيال الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة

كتب محمد السيد

أدان اتحاد المحامين العرب بأشد العبارات اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحفية الفلسطينية والأسيرة المحررة غفران وراسنة شمال الخليل "جنوب الضفة الغربية".

وقال الاتحاد، في بيان له إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال برصاصات الغدر الشهيدة غفران بدم بارد لتصبح ثاني صحفية فلسطينية ترتقي روحها إلى بارئها في أقل من شهر، معتبرًا اغتيال الاحتلال للصحفيين بمثابة محاولة فاشلة لكتم صوت الحق المعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإنهاء الاحتلال وعمل إرهابي يستهدف كل من يفضح جرائم الاحتلال اليومية في حق الفلسطينيين أصحاب الأرض.

وطالب أمين عام المحامين العرب، المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لفتح تحقيق في عمليات الاغتيال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي دون أدنى محاسبة، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيدة غفران وراسنة وأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية.