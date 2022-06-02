اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 يونيو 2022 05:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"المحامين العرب" يدين اغتيال الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة

الخميس، 02 يونيو 2022 04:06 م
"المحامين العرب" يدين اغتيال الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة فلسطين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدان اتحاد المحامين العرب بأشد العبارات اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحفية الفلسطينية والأسيرة المحررة غفران وراسنة شمال الخليل "جنوب الضفة الغربية".
 
وقال الاتحاد، في بيان له إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال برصاصات الغدر الشهيدة غفران بدم بارد لتصبح ثاني صحفية فلسطينية ترتقي روحها إلى بارئها في أقل من شهر، معتبرًا اغتيال الاحتلال للصحفيين بمثابة محاولة فاشلة لكتم صوت الحق المعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإنهاء الاحتلال وعمل إرهابي يستهدف كل من يفضح جرائم الاحتلال اليومية في حق الفلسطينيين أصحاب الأرض. 
 
وطالب أمين عام المحامين العرب، المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لفتح تحقيق في عمليات الاغتيال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي دون أدنى محاسبة، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيدة غفران وراسنة وأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية.

اتحاد المحامين العرب

المكاوي بنعيسى

اخبار مصر

المحامين العرب

فلسطين


الموضوعات المتعلقة

إسرائيل تعدم فلسطيني من جنين بالرصاص.. وخارجية فلسطين تحمل "بينت" المسؤولية

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:42 م

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على قانون يمنع رفع أعلام فلسطين بمناطق الـ 48

الأربعاء، 01 يونيو 2022 09:25 م

تليفزيون فلسطين: إصابة خطرة بالرقبة برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:43 م

رئيس وزراء فلسطين: تصعيد الحكومة الإسرائيلية يشكل كارثة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 08:22 م

رئيس وزراء فلسطين يدين جريمة استهداف واستشهاد الصحفية غفران وراسنة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:59 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة