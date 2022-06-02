وشدد المجلس - في اجتماعه بعدن، اليوم الخميس، برئاسة رشاد العليمى - على حرصه والحكومة الشرعية على دعم كافة المساعي لإنجاح جهود المبعوث الأممي، ودفع الجماعة الحوثية للوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز، وصرف رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى موانئ الحديدة، بتسهيل من المجلس وتحالف دعم الشرعية ـ وفقا لما أوردته قناة "اليمن"الإخبارية.

وقدم رشاد العليمي، تقريرا حول نتائج اللقاءات مع المبعوثين الأممي والأمريكي وسفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وتطرق المجلس الرئاسي - خلال اجتماعه - إلى مستجدات ونتائج الحراك الدبلوماسي في العاصمة المؤقتة عدن، والذي أفضى إلى تجديد الهدنة الإنسانية والتخفيف من معاناة اليمنيين.