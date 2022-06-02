الكويت تحظر استيراد اللحوم من 3 دول.. تعرف عليها

أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية بحظر استيراد جميع أنـواع لحوم الطيور (الطازجـة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة من (جمهورية المكسيك والجابون وفرنسا).
وقررت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من (جمهورية رومانيا والفلبين والبرتغال) وذلك بسبب انتهاء مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة.
بسبب أنفلونزا الطيور
الكويت تحظر استيراد اللحوم من 3 دول.. تعرف عليهاالخميس، 02 يونيو 2022 08:22 م
الكويت - أرشيفية
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أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية بحظر استيراد جميع أنـواع لحوم الطيور (الطازجـة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة من (جمهورية المكسيك والجابون وفرنسا).
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