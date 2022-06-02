وقال بيسكوف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك اتصالات بين (الكرملين) و(البيت الأبيض) - "يمكننا القول لا، فجميع الاتصالات بيننا حاليا معلقة تقريبا".

وأضاف بيسكوف: "للأسف، تبدو العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة عند أدنى المستويات"، ويأتي تصريح بيسكوف على خلفية تواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي انطلقت في 24 فبراير الماضي، وحصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة والدول الغربية تقدر بمليارات الدولارات.