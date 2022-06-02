القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى الوادى الجديد

فريق المحافظات

تمكنت قوة شرطة من مباحث الوادى الجديد، اليوم الخميس، من ضبط عاطل يبيع مخدر الحشيش بأحياء مدينة الخارجة.

وتلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض.

وتبين ورود معلومات لوحدة مباحث قسم الخارجة تفيد بقيام عاطل له معلومات جنائية وسبق اتهامه في قضايا مخدرات مقيم بمنطقة "عين الدار" يبيع مخدر الحشيش بمدينة الخارجة، جرى تقنين الإجراءات وتشكيل قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قسم الخارجة، لاستهداف المتهم وجرى ضبط "أ" 30 عاما، عاطل ومقيم مدينة الخارجة وبحوزته 300 جرام من مخدر الحشيش و15 قطعة متنوعة الحجم من ذات المخدر، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة، و500 جنيه.

وكشف محضر الواقعة حيازة المتهم للمخدرات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، جرى تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.