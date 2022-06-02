القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الهيروين قبل ترويجها فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، تمكنت من ضبط ( شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية)، حال استقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.