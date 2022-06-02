القبض على رجل أعمال هارب من 76 سنة سجن و2 مليون جنيه غرامات

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط محكوم عليه هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 66 حكما بإجمالى مدد حبس 76 سنة وكفالات وغرامات مالية بلغت أكثر من 2 مليون جنيه فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية تنقل المحكوم عليه (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات "تعمل فى مجال التايم شير" - مقيم بالقاهرة) بين مناطق مختلفة بنطاق محافظات الجيزة والقاهرة والبحر الأحمر وذلك خشية ضبطه (مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 66 حكم "18 مستأنف – 48 جزئى" فـى قضايا "تزوير – نصب – خيانة أمانة – إستيلاء – تبديد – شيكات – مبانى كهرباء – اقتصادية" بإجمالى مدد حبس بلغت 76 سنة وكفالات بلغت 600 ألف جنيه وغرامات بلغت 2 مليون و155 ألف جنيه ومطلوب فى أحكام شيكات بالخارج)، حيث أمكن تحديد مكان إختبائه بفيلا مستأجرة باسم زوجته "كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة" .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.