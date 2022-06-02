الفرق بين المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات.. إنفوجراف

مع فتح باب التقدم للمدارس الرسمية ل لغات " التجريبيات سابقا"، للعام الدراسى المقبل 2022،2023، نقدم فى الإنفوجراف التالى الفرق بين المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة للغات.



أتاحت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة حتى 30 يونيو الجارى إلكترونيا على موقع المديريات.





أولا: المدارس الرسمية لغات

ـ تخضع المدارس الرسمية للغات لإشراف وزارة التربية والتعليم

ـ تحرص على إتقان الطالب اللغة الإنجليزية

ـ تبدأ تدريس اللغة الإنجليزية من مرحلة رياض الأطفال

ـ يدرس الطالب مادتى الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية

ـ تطبق المدارس مناهج التعليم الجديد 2.0

ـ يدرس الطالب اللغة الثانية بداية من الصف الأول الإعدادى

ـ تشمل اللغة الثانية: الفرنسية والألمانية والصينية والإيطالية والإسبانية

ـ يدرس الطالب منهج المستوى الرفيع فى اللغة الإنجليزية كونكت بلس





ثانيا: المدارس الرسمية المتميزة للغات

ـ كثافات أقل

ـ يبدأ تدريس اللغة الثانية فيها بداية من الصف الرابع الابتدائى

ـ تشمل اللغات الأجنبية الثانية وهى الفرنسية والألمانية والصينية والإيطالية والإسبانية

ـ تهتم باكتشاف الطلاب الموهوبين فى الرياضيات والأنشطة أيضا

ـ مصاريف المدارس الرسمية المتميزة أعلى من الرسمية لغات

ـ قد تصل مصروفاتها لقرابة 4 آلاف جنيه كحد أقصى

ـ توجد أكثر من 100 مدرسة رسمية متميزة تقدم خدمة تعليمية متطورة

ـ سن القبول فى المدارس الرسمية للغات والمتميزة يبدأ من 4 سنوات