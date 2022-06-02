العراق.. رجل يرمى بنفسه وعائلته بنهر الفرات

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، عن إنقاذ رجل رمى بنفسه وعائلته بنهر الفرات، وذكر مدير الشرطة النهرية العميد ماهر تركي الشمري في بيان، أن "مفارزنا هرعت لإنقاذ مواطن أقدَم على الإنتحار غرقاً بنهر الفرات بعد أن ألقى بزوجته وطفليه ومن ثم القفز بالنهر من أعلى جسر المسيب الشمالي، بعد تلقيهم إخبار بذلك"، بحسب "السومرية نيوز".



وأضاف الشمري، أن "الجهود أثمرت بإسناد من مفارز قسم شرطة قضاء المسيب، وبالتعاون مع جمع من الأهالي بإنقاذ الأب والزوجة، وأحد الأطفال وما زالت فرق الغواصين مستمرة للبحث على جثة الطفل المفقود".