العدل: التوسع فى إنشاء مكاتب التوثيق باتصالات مصر تيسيراً على المواطنين (صور)

كتب إبراهيم قاسم - كريم صبحي

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه وفقا لبرتوكول التعاون الذي ابرمته وزارة العدل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدأت الوزارة في التوسع لإنشاء مكاتب توثيق داخل أفرع مقار شركة اتصالات مصر، تيسيراً على المواطنين.



وزير العدل يفتتح مكتب التوثيق

وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم الخميس، افتتاح أول فرع توثيق داخل مكتب شركة اتصالات مصر بالنزهة، بحضور المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر وعدد من قيادات الوزارتين والشركة، وذلك للتوسع في افتتاح فروع التوثيق تيسيراً على المواطنين وتفعيلاً للبروتوكول الموقع بين وزارتي العدل.



لحظة افتتاح مكتب توثيق النزهة

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل لزيادة التعاون مع القطاع الخاص والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتوسع في افتتاح فروع التوثيق تيسيراً على المواطنين وتفعيلاً للبروتوكول الموقع بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة اتصالات مصر والمتضمن إنشاء 21 فرعا داخل مقار شركة اتصالات مصر في 17 محافظة بالمجان، لتيسير تقديم خدمات التوثيق للمواطنين وتقريب الخدمة إلى طالبيها.



افتتاح أول مكتب توثيق بفرع اتصالات مصر

ويتبع الفرع الذي تم افتتاحه مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة ومقره داخل فرع شركة اتصالات مصر بالنزهة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق طبقاً لقواعد الاختصاص المكاني والنوعي، ويعمل في الفترة المسائية من 5 إلى 9 مساء.



افتتاح مكتب التوثيق النزهة