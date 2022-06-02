"الصحة" تطلق فرقا للتأكد من الالتزام بتطبيق برتوكولات العلاج بالمستشفيات

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية من خلال فرق مختصة للتأكد من توافر القوى البشرية، والالتزام ببروتوكولات العلاج وسياسات مكافحة العدوى.

وأضاف عبد الغفار فى تصريحات لـ"اليوم السابع": الفرق وظيفتها التأكد من سلامة الأجهزة الطبية، لضمان تلقي المرضى الرعاية الصحية اللازمة حفاظاً على صحتهم العامة، لافتاً إلى تنظيم تدريبات مكثفة للفرق الطبية حول الممارسات الطبية السليمة.

وأوضح عبدالغفار، أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بتطوير عدد من المستشفيات، وفقاً لمعايير هيئة الاعتماد والجودة، موجهاً بالانتهاء من أعمال التطوير بالمستشفيات طبقًا للجداول الزمنية المحددة، كما تابع منظومة الصيانة الدورية للمنشآت الصحية بالمحافظات، حرصا على توفير أفضل رعاية صحية للمرضى.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى تكثييف الدورات التدريبية المقدمة للفرق الطبية بالمنشآت الصحية والعاملين بمختلف قطاعات الوزارة بكافة محافظات الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، ضمن اسراتيجية الوزارة للنهوض والإرتقاء بالصحة العامة، لافتا إلى أنه سيتم تطوير عدد من المستشفيات، وفقاً لمعايير هيئة الاعتماد والجودة، موجهاً بالانتهاء من أعمال التطوير بالمستشفيات طبقًا للجداول الزمنية المحددة.