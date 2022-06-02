وتم اكتشاف العديد من الأسلحة من بينها رشاشات وبنادق هجومية وذخيرة بالإضافة إلى مواد يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات في قرية برينكهايم، جنوب منطقة مولهاوس،لكن ليس معروفا في الوقت الحالي هدف المشتبه بهم من امتلاك هذه الأسلحة، وما إذا كانوا يعتزمون شن هجمات إرهابية.

وأوضح مصدر مطلع على الملف أنه تم العثور على هواتف وأدوات أخرى وسيتم بحثها لتحديد ما إذا كان قد تم التخطيط لهجوم، ولم ترد النيابة العامة في مولهاوس، في الوقت الحالي، على طلبات التعليق .

وجرت العملية، التي حشدت 200 من رجال الدرك، يوم أول أمس الثلاثاء في إطار "زيارات إدارية" أذن بها قاض باريسي، "فيما يتعلق بالمكتب الوطني لمكافحة الإرهاب"، وقال المصدر المطلع إن العملية نفذتها المديرية العامة للأمن الداخلي بعد عمل استخباراتي، ويمكن أن يستمر الحجز لدى الشرطة لمدة تصل إلى ست وتسعين ساعة، ثم يعود الأمر إلى مكتب المدعي العام في ميلوز لاتخاذ قرار بشأن متابعة التحقيق.

