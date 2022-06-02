السيدة الأوكرانية الأولى لـ "ABC": التنازل لروسيا لن يوقف الحرب

كتبت: نهال أبو السعود

تحدثت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا في مقابلة حصرية مع شبكة ايه بي سي الأمريكية عن حالة الصراع المستمر مع روسيا والمكان الذي يقف فيه الشعب الأوكراني حاليًا كدولة.

في أول مقابلة متلفزة لها منفردة منذ بدء الحرب، قالت زيلينسكا ، 44 سنة، أن التنازل عن الأراضي لروسيا لن يوقف الحرب: "لا يمكنك التنازل عن أجزاء من أراضيك. إنه مثل التنازل عن الحرية حتى لو نظرنا إلى الأراضي ، فإن المعتدي لن يتوقف عند هذا الحد. سيواصل الضغط ، وسيواصل شن المزيد والمزيد من الخطوات إلى الأمام ، والمزيد والمزيد من الهجمات ضد أراضينا".

تأتي المقابلة منذ ما يقرب من 100 يوم منذ حرب روسيا في أوكرانيا وبعد الفشل في الاستيلاء على العاصمة كييف ، شن الجيش الروسي منذ ذلك الحين هجومًا بريًا واسع النطاق في منطقة دونباس المتنازع عليها بشرق أوكرانيا.

وقالت السيدة الأوكرانية الأولى إن نجلها واصل السؤال عن والده ، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الذي انفصلوا عنه منذ بداية الحرب: "لقد ودعنا بعضنا البعض في اليوم الأول. وعلى مدى الشهرين التاليين ، كانت لدينا فرصة فقط للتحدث عبر الهاتف".

وبينما كان يتعامل مع ضغوط الحرب ، قالت إنها "فخورة" لأن العالم بأسره قد تمكن من رؤية "هوية زيلينسكي الحقيقية"، وقالت إن قرار زيلينسكي الترشح لمنصب رئيس أوكرانيا وسط مسيرة كوميدية ناجحة كان "غير متوقع".

وأعلن الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا معدات عسكرية أكثر تطوراً كجزء من حزمة مساعدات أمنية بقيمة 700 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب دعوات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي لأنظمة صاروخية بعيدة المدى "للسماح بهزيمة روسيا".