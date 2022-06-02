السياحة: العائلة المقدسة تركت فى مصر أكثر من 30 موقعا أثريا

كتب رامى محيي الدين

قال الدكتور أحمد عبدالحميد النمر عضو المكتب العلمي بوزارة السياحة والآثار، إنّ دخول العائلة المقدسة لمصر من الأحداث المهمة جدا ذات الصلة بالثقافة المصرية، وبخاصة أنها تعرضت إلى اضطهاد فى فلسطين وانتقلت منها خلال 3 سنوات إلى مصر، حيث زارت فيها نحو 12 محافظة.

وأضاف النمر في حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر: "العائلة المقدسة تركت في مصر أكثر من 30 موقع وأثر ومكان وبقعة لهم كذكرى، بداية من العريش وتل بسطة وسخا ووادي النطرون والقاهرة، وفي الفارما نجد الكنائس وقلعة كبيرة جدا".

وتابع عضو المكتب العلمي بوزارة السياحة والآثار: "وفي كفر الشيخ لدينا كنيسة سخا، وهو موقع رائع يتضمن البئر وبقايا والحجر الذي يحتوي على أثر قدم السيد المسيح، وهناك سمنود الغربية التي تحتوي على كنيسة الشهيد أبانوب، والبئر الذي شربت منه العائلة المقدسة".