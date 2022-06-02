السكة الحديد تناشد المواطنين عدم عبور المزلقانات بشكل مخالف

كتب سيد الخلفاوى

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين تجنب السلوكيات السلبية، مثل الوقوف أمام القطارات، أو العبور من أماكن غير مخصصة للعبور، أو كسر إشارة المزلقانات وعبوره بشكل مخالف.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن هناك سلوكيات سلبية تتسبب فى إزهاق الأرواح، وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطارات، مطالبة المواطنين الالتزام بعدم الاقتراب من شريط السكة الحديد والالتزام بقواعد مرور المزلقانات للمحافظة على الارواح ولعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وفى السياق، أطلقت وزارة النقل حملة توعوية تحت عنوان " سلامتك تهمنا " وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية او في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين واتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات وإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين