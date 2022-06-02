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السفيرة الأمريكية في أوكرانيا: كييف صاحبة القرار في تحديد مدى صواريخ HIMARS

الخميس، 02 يونيو 2022 09:50 م
السفيرة الأمريكية في أوكرانيا: كييف صاحبة القرار في تحديد مدى صواريخ HIMARS أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قالت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريجيت برينك، إن القوات الأوكرانية هي التي ستحدد مدى صواريخ HIMARS التي تخطط واشنطن لتسليمها لكييف قريبا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا أن الحكومة الأمريكية وقعت قانونا بشأن تقديم حزمة مساعدات مسلحة بقيمة 700 مليون دولار لأوكرانيا، وتشمل هذه الحزمة أيضا المنصات المدفعية HIMARS.

وأوضحت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا أنه يجب أن يساعد توفيرها أوكرانيا على تحقيق دقة أكبر في إصابة الأهداف المعادية، وأيضا الحصول على أسلحة مدفعية ذات مدى أكبر مما هو موجود لدى القوات الأوكرانية الآن، ومسألة مدى الضربات ستقرره القوات المسلحة الاوكرانية بشكل مستقل.

 


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