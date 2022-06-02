اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 05:36 م
أكرم القصاص
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السعودية تطلق خدمة التقديم للحج والعمرة إلكترونيًا

الخميس، 02 يونيو 2022 04:34 م
السعودية تطلق خدمة التقديم للحج والعمرة إلكترونيًا الحج - أرشيفية
أ ش أ

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كشف وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات، ويمكن التقديم عليها من خارج السعودية.
وقال الوزير، وفقا لقناة (الإخبارية السعودية)، إن "تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن"، مضيفًا أن رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر.
وأكد الدكتور توفيق الربيعة أن موسم حج هذا العام يستوعب مليون حاج، مع العمل على ضمان صحة الحجاج، مضيفًا أن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، وأن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي.


الحج

موسم الحج

السعودية

توفيق الربيعة


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