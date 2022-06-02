السعودية تطلق خدمة التقديم للحج والعمرة إلكترونيًا

كشف وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات، ويمكن التقديم عليها من خارج السعودية.
وقال الوزير، وفقا لقناة (الإخبارية السعودية)، إن "تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن"، مضيفًا أن رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر.
وأكد الدكتور توفيق الربيعة أن موسم حج هذا العام يستوعب مليون حاج، مع العمل على ضمان صحة الحجاج، مضيفًا أن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، وأن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي.
السعودية تطلق خدمة التقديم للحج والعمرة إلكترونيًاالخميس، 02 يونيو 2022 04:34 م
الحج - أرشيفية
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كشف وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات، ويمكن التقديم عليها من خارج السعودية.
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