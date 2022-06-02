اليوم السابع
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الرئيس العراقى يشدد على ضرورة دعم الحوار

الخميس، 02 يونيو 2022 03:00 ص
الرئيس العراقى يشدد على ضرورة دعم الحوار الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ

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شدد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح على ضرورة دعم مسار الحوار والتلاقي للخروج من الانسداد السياسي الراهن في البلاد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية، عن مكتب الرئيس صالح قوله في بيان صحفي قوله إن برهم استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، لبحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز الاستقرار الأمني وملاحقة فلول الإرهاب التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المواطنين في بعض المناطق والقصبات.

وتم التأكيد، وفق البيان، على أهمية دعم مسار الحوار والتلاقي للخروج من الانسداد السياسي الراهن، والأخذ بالاعتبار التحديات الجمة التي تواجه البلد و تستدعي حرص الصف الوطني ومعالجة المسائل العالقة بروح المسؤولية والشروع في تلبية الاستحقاقات الوطنية وبما يرقى وتطلعات العراقيين.


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