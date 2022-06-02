الرئيس الأوكراني: الوضع لم يتغير في دونباس وحققنا تقدما في "سيفيرودونيتسك"

كتب أحمد عرفة

قال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكراني، إن الوضع لم يتغير في دونباس وحققنا تقدما في "سيفيرودونيتسك"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق تحدثت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا في مقابلة حصرية مع شبكة ايه بي سي الأمريكية عن حالة الصراع المستمر مع روسيا والمكان الذي يقف فيه الشعب الأوكراني حاليًا كدولة.

في أول مقابلة متلفزة لها منفردة منذ بدء الحرب، قالت زيلينسكا ، 44 سنة، أن التنازل عن الأراضي لروسيا لن يوقف الحرب: "لا يمكنك التنازل عن أجزاء من أراضيك. إنه مثل التنازل عن الحرية حتى لو نظرنا إلى الأراضي ، فإن المعتدي لن يتوقف عند هذا الحد. سيواصل الضغط ، وسيواصل شن المزيد والمزيد من الخطوات إلى الأمام ، والمزيد والمزيد من الهجمات ضد أراضينا".

تأتي المقابلة منذ ما يقرب من 100 يوم منذ حرب روسيا في أوكرانيا وبعد الفشل في الاستيلاء على العاصمة كييف ، شن الجيش الروسي منذ ذلك الحين هجومًا بريًا واسع النطاق في منطقة دونباس المتنازع عليها بشرق أوكرانيا.