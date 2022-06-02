وأضاف زيلينسكى - فى كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس نقلتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية - "اعتبارا من اليوم، حوالي 20% من أراضينا تحت سيطرة روسيا، ما يقرب من 125 ألف كيلومتر مربع"، مشيرا إلى أن هذه المساحة هي أكبر بكثير من مساحة كل دول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج) مجتمعة.

وأشار زيلينسكي أيضا إلى أن القتال مستمر على طول الخط الأمامي الممتد على أكثر من ألف كيلومتر، على طول أراضي منطقة "خاركيف" إلى "ميكولايف" في جنوب البلاد.

ولفت إلى أن منطقة "دونباس" الأوكرانية قد تعرضت للدمار، واصفا إياها بأنها كانت واحدة من أقوى المراكز الصناعية في أوروبا.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا، وطالب بمزيد من الأسلحة لدعم قتال أوكرانيا على طول خط المواجهة.

كما دعا زيلينسكي رئيس وزراء لوكسمبورج خافيير بيتل لزيارة كييف، وطلب من النواب دعم طموح أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واصفا أوكرانيا بأنها "جزء فعلي من الاتحاد الأوروبي".

يأتي حديث زيلينسكي لمجلس نواب لوكسمبورج في اليوم التاسع والتسعين من العملية العسكرية الروسية الشاملة لأوكرانيا .. وقد ألقى الرئيس الأوكراني كلمة في عشرات المجالس البرلمانية والمؤسسات في جميع أنحاء العالم بهدف حشد الدعم لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية في فبراير الماضي.

يشار إلى أن اتحاد البنلوكس هو اتحاد سياسي-اقتصادي وتعاون دولي حكومي لثلاثة دول متجاورة في أوروبا الغربية هي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج.