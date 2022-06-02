الدفاع الروسية: مقاتلو الكتائب الأوكرانية يمنعون سكان دونيتسك من مغادرة منازلهم

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن مقاتلى الكتائب الأوكرانية يمنعون سكان أحد شوارع مدينة كراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك من مغادرة منازلهم ويهددونهم بالقتل، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، أنه في كراسنوغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية في الطوابق السفلية والعلوية من المباني السكنية على طول شارع سوفيتسكايا، جهز - ما اسمهم "النازيون الجدد" - مواقع لإطلاق النار ومستودعات للذخيرة، ويحظرون على السكان مغادرة شققهم تحت تهديد الإعدام.