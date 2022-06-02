"الدفاع الروسية": أوكرانيا مسؤولة عن مسألة إزالة الألغام من موانئ البحر الأسود

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي، بحث في موسكو مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث الوضع في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي، أن آلية التفاعل بين وزارة الدفاع ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، المعتمدة لدى الإدارة العسكرية الروسية في موسكو، تعمل بنجاح، مؤكدا أنه يتم تبادل المعلومات حول القضايا الإنسانية بشكل منتظم، ويتم ضمان أمن قوافل المنظمات الدولية، وكذلك تم حل مهمة إجلاء السكان المدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول بنجاح.

كما ناقش نائب وزير الدفاع الروسي، مع مارتن جريفيث، مشكلة تصدير الحبوب من أراضي أوكرانيا بشكل منفصل في الاجتماع، وأوضح نائب وزير الدفاع الروسي، أن روسيا لا تغلق الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود، لافتا إلى أنه تم في مارس الماضي، فتح ممر إنساني يمكن للسفن من خلاله مغادرة موانئ أوكرانيا، وأن القوات المسلحة الروسية على استعداد لضمان سلامتها على الطرق المؤدية إلى المياه الدولية.

وأشار نائب وزير الدفاع الروسي، إلى أن الجانب الأوكراني مسؤول عن مسألة إزالة الألغام من موانئ البحر الأسود الخاضعة لسيطرته وتطهير الممرات، لافتا إلى أن روسيا لن تستخدم الوضع لحل مشاكل عملية عسكرية خاصة، كنا أن أزمة الغذاء مرتبطة في المقام الأول بعقوبات الولايات المتحدة والغرب، التي انتهكت سلاسل التوريد، بما في ذلك القيود المفروضة على تصدير الحبوب من روسيا الاتحادية، وهو أحد مورديه الرئيسيين.