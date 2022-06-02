الداخلية التونسية تحبط 10 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إحباط 10 عمليات احتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية ونجدة وإنقاذ 146 مجتازًا من بينهم 99 شخصًا يحملون جنسيات دول أفريقية مختلفة.
وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الداخلية التونسية أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت الوحدات التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني الوسط، الشمال والساحل من إحباط 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية، وبمراجعة النيابة العامة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
من ناحية أخرى، تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بطبرقة من إلقاء القبض على شخصين يحملان جنسية دولة مجاورة من أجل اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة، وبمراجعة النيابة العامة، أذنت بالاحتفاظ بهما واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما.
الداخلية التونسية تحبط 10 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحريةالخميس، 02 يونيو 2022 07:23 م
قوات الأمن التونسية - أرشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إحباط 10 عمليات احتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية ونجدة وإنقاذ 146 مجتازًا من بينهم 99 شخصًا يحملون جنسيات دول أفريقية مختلفة.
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