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الخارجية الأردنية ترحب بتجديد الهدنة السارية فى اليمن لمدة شهرين إضافيين

الخميس، 02 يونيو 2022 09:57 م
الخارجية الأردنية ترحب بتجديد الهدنة السارية فى اليمن لمدة شهرين إضافيين وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى
كتب: أحمد جمعة

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رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس، تجديد الهدنة السارية فى اليمن لمدة شهرين إضافيين.

 

وجدّدت وزارة الخارجية الأردنية تأكيد استمرار المملكة في دعم الجهود والمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لحلّ الأزمة اليمنية.

 

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يسهم الإعلان عن تجديد الهدنة في تهيئة الظروف وصولاً إلى حلٍ سياسيٍ ينهي الأزمة في اليمن الشقيق، ويُعيد له أمنه واستقراره، ويرفع المعاناة عن شعبه، ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رحب اليوم الخميس، بالإعلان عن تمديد الهدنة في اليمن، مشيدا بدور مصر والسعودية وعمان والأردن في تسهيل تحقيق الهدنة.

 

وقال بايدن حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن إنهاء الحرب في اليمن كان وسيبقى أحد أهم أولويات إداراتي، مشيرا إلي أن الدبلوماسية الأمريكية لن يهدأ لها بال حتى تحقيق تسوية سلام دائم في اليمن.

 

وأضاف " أنه مع استمرار دعمنا للدبلوماسية الإقليمية لخفض التوترات حيثما أمكن في الشرق الأوسط .. سنواصل تركيزنا على ردع التهديدات ضد أصدقائنا وشركائنا".

 

وكان المبعوث الأممي في اليمن هانس جرونبرج، أعلن - في وقت سابق اليوم - تمديد الهدنة الحالية في اليمن لمدة شهرين إضافيين بنفس بنود الاتفاق السابق، والتي تنص على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده.


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