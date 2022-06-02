الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق منزلين فى قليوب دون خسائر بشرية

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمنزلين بمنطقة سنديون.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق داخل منزل بمنطقة سنديون وامتد لمنزل مجاور، وتمت السيطرة على الحريق دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، فيما أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لمكان الحريق للتعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان.