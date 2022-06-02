التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه أثناء الحفر في الشارع بالمنشاه في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المنشاه المركزى عامل يبلغ من العمر 32 سنة جثة هامدة على إثر انهيار حفر عليه أثناء العمل بالشارع وتم استخراج الجثة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة تم التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بوفاة عامل داخل حفر أثناء العمل بمشروع الصرف الصحى بمركز المنشاه جنوب المحافظة وتم إستخراج الجثة ونقلها للمستشفى.

و بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى والعقيد احمد عزت مفتش مباحث مركز شرطة المنشاه بوصول المدعو محمد ص ش ع 32 سنة عامل إلى مستشفى المنشاه المركزى " جثة هامدة "

وبسؤال المدعو محمد م م ش 28 سنة مهندس بشركة " خاصه " دائرة المركز ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بأنه أثناء قيام المذكور بأعمال الحفر بالمشروع انهارت عليه كمية من الأتربة مما نتج عنه وفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال نجل عمومته المدعو عبد الرحمن ر ع ع 23 سنة سائق حفار بذات المشروع ويقيم بذات الناحية بمضمون ما جاء بالحريات ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.