اليوم السابع
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التخطيط تخصص 10 مليارات جنيه لدمج البعد الاجتماعى خلال 22/2023

الخميس، 02 يونيو 2022 05:00 ص
التخطيط تخصص 10 مليارات جنيه لدمج البعد الاجتماعى خلال 22/2023 الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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خصصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 10 مليار جنيه فى إطار التخطيط الـمُستجيب للنوع الاجتماعي، خلال  خطة عام (22/2023)لدمج البعد الاجتماعى فى الخِطط التنموية، بما يُحقّق الـمساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوى الهِمَم.
 
ومن أهم المشروعات الـمُستهدفة، إنشاء 20 مركزًا للأُسَر الـمُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة.
 
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط انه لاول  مرة يتم  توجيه 1.7 مليار جنيه لـمُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي لتشجيع الـمُحافظات على تبنّى أفضل الـمُمارسات الدولية في مجال التخطيط والـمُتابعة وإدارة الإنفاق العام
 
كما تتضمن  خطة 22/2023) توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية في الـمُحافظات، تطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لـمُبادرة "حياة كريمة" باعتمادات 10مليار جنيه، في إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة في المحافظات، وتحقيق التكامُل بين الجهود التنموية في الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق الـمُختلفة، إلى جانب توجيه 1.7 مليار جنيه لـمُبادرة "حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، بهدف تشجيع الـمُحافظات على تبنّي أفضل الـمُمارسات الدولية في مجال التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية.

التخطيط

العدالة الاجتماعية

تكافل وكرامة

التنمية الاقتصادية

وزارة التخطيط


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