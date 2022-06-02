اليوم السابع
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البطيخة بـ10 جنيهات والطماطم بـ12.. جولة بأسواق الخضروات فى المنوفية

الخميس، 02 يونيو 2022 09:00 ص
البطيخة بـ10 جنيهات والطماطم بـ12.. جولة بأسواق الخضروات فى المنوفية أسواق الخضروات فى المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من إحدى الأسواق  بمحافظة المنوفية ،  وبلغ سعر الطماطم بين ،10إلى 12 جنيهات مقابل 15 جنيها في تعاملات ال الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات، الخيار بين 3 إلى 4 جنيه .

وسجل سعر الفاصوليا الخضراء 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومي الصوب 2 الى 3جنيهات والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيها.

وسجلت أسعار الفاكهة التفاح من 20 إلى 25جنية ، والموز من 10الى 12 جنية ، الاناناس من 5 إلى 6 جنية ، البطيخ من 5 إلى 6 جنية ، البرتقال من 5 إلى 6 جنية ، والجوافة من 6 إلى 7 جنية .

 

 

 

 

 

 

 


محافظة المنوفية

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اسعار الخضروات


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