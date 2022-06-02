البرازيل تخصص 2 مليون دولار لمكافحة العنف الجنسى ضد الأطفال على الإنترنت

فاطمة شوقى

قالت الوزيرة البرازيلية لشؤون المرأة والأسرة وحقوق الإنسان ، كريستيين بريتو ، إن الحكومة البرازيلية ستستثمر مليوني دولار في خطة وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال والمراهقين على الإنترنت، وفقا لوكالة "البرازيل".

وأشارت الوكالة إلى أن الموارد ستصل في إطار شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وستخصص الأموال لـ "ستة محاور مواضيعية للاستجابة الفورية لتزايد الجرائم الجنسية ضد الأطفال والمراهقين في البيئات الافتراضية".

جاء هذا الإعلان خلال القمة العالمية لمكافحة العنف ضد الأطفال والمراهقين التي عقدت في بروكسل ، وتم تنظيم هذا الحدث من قبل التحالف الدولي We Protect ، الذي يضم 99 دولة و 56 شركة تكنولوجيا و 71 منظمة غير حكومية وتسع منظمات متعددة الأطراف.

وقالت الوزيرة: "مع تزايد تخصص أنشطة الجريمة المنظمة ، أصبح توحيد الجهود على نطاق عالمي لإنهاء الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت حاجة ملحة".

وأضافت "الأطفال والمراهقون ليس لديهم نقابات ، ولا يلتقون في جمعيات ، ولا ينظمون مسيرات ، وفي كثير من الأحيان لا يمكنهم حتى طلب المساعدة. لذلك ، الأمر متروك لنا - جيش الحماية العالمي العظيم - للعمل وضمان حقوقهم ".

وستقوم الوزارة بتشخيص نظام العدالة بأكمله ، وشبكة حماية ودعم الضحايا ، ومجالات البحث والتكنولوجيا ، وكذلك السياسات والتشريعات المتعلقة بالموضوع. وأضافت في بيانها أن "الهدف هو تحسين المبادرات لمنع وقمع الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال والمراهقين المنفذة بالفعل في البرازيل".