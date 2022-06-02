البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف الوادى الجديد والواحات لمناقشة أمور رعوية

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات والنائب البابوي لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

وجرى أثناء اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بالأب الأسقف الجديد لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والذي ستتم سيامته بنعمة الله يوم الأحد المقبل.



وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الصعود تمثلا بالملائكة التى فرحت به واستعدت لاستقباله استعدادا لائقا بمقامه العظيم وجلاله المرهوب وأخذت كل منها تبشر الأخرى بقدومه، تنفيذًا لنبوة داود النبي والتي دعا بها جميع الأمم للترنم لاسمه والاحتفال بذكرى صعود بفرح وابتهاج.