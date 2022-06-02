الانتهاء من بناء 62 محلا تجاريا بمنطقة المميز فى السويس

السويس – فريق المحافظات

انهت محافظة السويس أعمال بناء 62 محلا تجاريا بديلا للمحلات التي سيجرى إزالتها بطريق المجمع الطبي الجديد بمنطقة المميز، والذي أدرجته المحافظة ضمن أعمال تطوير المنطقة.

وقال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، إنه تقرر توسعة طرق المجمع الطبي الجديد بمنطقة المميز، وإزالة الإشغالات والمحال التجارية وسيتم نقلهم للمحلات الجديدة حفاظاً على مصادر رزقهم.

أشار محافظ السويس، إلى أنه يرفض تماما تضرر أي مواطن جراء أعمال التطوير بالمحافظة وسيتم تعويضه بالشكل المناسب.

وكان محافظ السويس قد تابع اليوم مع رؤساء الأحياء أعمال تطوير 35 مدينة سكنية بتكلفة 2 مليار جنيه لطلاء واجهات العمارات وصيانة خطوط الصرف الصحي والمياه والمرافق، ورصف الشوارع داخل المدن بالإضافة إلى إقامة حدائق ومتنزهات ترفيهية.

وأعرب المحافظ عن تقديره بتعاون المواطنين ورضائهم بالأعمال المنفذة، مؤكداً أن السويس تستحق مزيداً من الاهتمام والتطوير وهو الأمر الذي جعل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي توفر اعتمادات إضافية لمشروعات المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة الالتقاء مع المواطنين وسماع أي شكاوى منهم وحلها على الفور، مؤكداً ان هدف القيادات التنفيذية هو التعامل مع شكاوى المواطنين وتحقيق متطلباتهم.