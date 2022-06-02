الاستئناف تتسلم ملف التحقيقات فى اتهام حلوانى بابتزاز وتهديد فتاة فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف التحقيقات فى قضية اتهام حلوانى بالاعتداء على طالبة وابتزازها بمحادثات بينهما فى الجيزة؛ لإجبارها على الذهاب لمسكنه؛ وتصويرها مقاطع فيديو أثناء اعتدائها عليها، لتحديد موعد جلسة لمحاكمته، أمام إحدي دوائر الجنايات بالجيزة.

وجاء فى أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، أنه يبلغ من العمر 20 عامًا، وانه استغل حداثة سن الطالبة المجنى عليه، وتواصل معها عبر تطبيق "الواتس آب"، وهددها بنشر محادثاتهم وأخبار أهلها بما بينهما، إذا لم تستجيب لطلبه، بالذهاب لمنزله، وحينما رضخت لطلباته، اعتدى عليها جنسيًا بغير رضاها، وصورها مقاطع فيديو لابتزازاها.

وأحالت النيابة المتهم للمحكمة بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية، ومن بينها أقوال الفتاة المجنى عليها، واعترافات المتهم، وشهادة عدد من الشهود، من بينهم والد الفتاة الضحية، وصديق المتهم، فضلًا عن نتائج تفريغ المحادثات الهاتفية بين المتهم والضحية، ومقاطع الفيديو المصورة من قبل المتهم.

نصت المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره كتابة لارتكاب جريمة ضد نفسه أو مال، أو جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المشدد أو إفشاء الأمور أو نسب أمور منافية للشرف ويكون التهديد مصحوبا بطلب أو التنازل عن أمر يعاقب عليه بالحبس.