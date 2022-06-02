وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد الليلة الماضية ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال، استشهد خلالها الشاب بلال كبها (24 عامًا)، وأصيب ستة شبان آخرين بالرصاص الحي، وصفت جروح ثلاثة منهم بالخطيرة، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

وقبل عملية تفجير المنزل، اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها وحدات الهندسة المنزل، وزرعت فيه المتفجرات، في الوقت الذي قام جنود الاحتلال فيه بإخلاء الأهالي من منازلهم المجاورة للعمارة السكنية لعائلة الحمارشة، وقامت بتفجيره.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على ضابط إسعاف، خلال إخلائه أحد المصابين في بلدة يعبد، في حين أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.



