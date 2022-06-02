الإمارات تعلن إكمال تطعيم 100% من الفئات المستهدفة ضد فيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، إكتمال تطعيم 100% من الفئات المستهدفة ضد فيروس كوفيد 19 .، نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أعلنت منتصف الأسبوع الجارى، تسجيل 3 إصابات جديدة بجدري القرود.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بـ"ضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات، وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية".

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن حالات الإصابة بجدري القردة التي تم اكتشافها الآن في 20 دولة، تثير القلق، وتعزز ضرورة زيادة المراقبة الصحية في الدول.

ووفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن جدري القردة، على الرغم من أنه ليس أكثر قابلية للانتقال من "كورونا"، إلا أنه بإمكانه أن ينطوي على خطورة، وفقاً لتقارير إعلامية.

وأفادت المنظمة بأن معدلات الوفيات بهذا المرض تتراوح من ثلاثة إلى 10 في المئة حسب نوعه، ووفقاً لبيانات وزارة الصحة الأوغندية، فهذا يعني أن المرض أكثر فتكاً من "كورونا" الذي بلغ معدل وفياته حوالي 2 في المئة في كمبالا.

ويقول خبراء الصحة، إن معدل وفيات جدري القردة أعلى في أفريقيا منه في البلدان المتقدمة بسبب تدني جودة الرعاية الطبية.