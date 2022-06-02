الأمم المتحدة ترحب بأول رحلة جوية تجارية من صنعاء للقاهرة.. وتثمن جهود مصر

كتبت: هند المغربي

رحب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، مقدما الشكر الحكومة المصرية على دعمها القيم فى تحقيق هذا الإنجاز المهم، والحكومة اليمنية على دورها البناء في تحقيق ذلك، لافتا الى أن 2,495 يمنياً سافروا حتى الآن بين صنعاء وعمان والقاهرة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن هذه هي الرحلة السابعة التي تعمل بموجب شروط هدنة يسرتها الأمم المتحدة لمدة شهرين على المستوى الوطني، وتمثل "عنصراً مهما من الهدنة".

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة الأمين العام أنطونيو جوتيريش أجرى اتصالا هاتفيا، مع رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية. وقد بحث المسؤولان تنفيذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتطورات السياسية والأمنية في اليمن.

وخلال المكالمة الهاتفية، جدد الأمين العام التأكيد على العلاقة الوثيقة بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية. وشدد على الحاجة إلى "تمديد الهدنة- القابلة للتجديد والتي حُددت لشهرين على مستوى البلاد في اليمن- وتنفيذ جميع عناصرها تنفيذا كاملا."

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة الى انه على الرغم من الأنباء السارة اليوم بشأن الرحلات الجوية وتحسن الوضع الإنساني الناتج عن الهدنة على مدى شهرين، إلا أن أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن لا تزال مرتفعة.

وقال: "حوالي 19 مليون شخص سيصابون بالجوع هذا العام، بما في ذلك أكثر من 160 ألف سيواجهون ظروفاً شبيهة بالمجاعة. نزح أكثر من أربعة ملايين شخص منذ بدء الحرب. وتستمر الاحتياجات الماسة في جميع القطاعات ".

قال دوجاريك إن الوكالات الإنسانية تحتاج إلى 4.28 مليار دولار أمريكي لمساعدة 17.3 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد هذا العام، ولكن تم تمويل 26 في المائة فقط من هذا المبلغ حتى الآن. وأضاف: "هذا يعني أن البرامج الأساسية مثل المساعدة الغذائية والرعاية الصحية والأنشطة الأخرى تتراجع عندما ينبغي أن تتوسع. نحث الجهات المانحة على التعهد وتحويل تلك التعهدات إلى نقود".

وردا على سؤال حول التقدم المحرز في تمديد الهدنة، قال دوجاريك إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس جروندبرج يقوم بعمل مكثف لضمان تجديد الهدنة. وقال إن الأمم المتحدة تلقت مؤشرات أولية إيجابية من الأطراف، مضيفًا أنه سيقدم مزيدا من المعلومات فور وفور تقدم ملموس.