اعترافات متهمين بالتنقيب عن الأثار في الدرب الأحمر: نطمع في تحقيق الثراء سريعاً

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن الـ 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار في عقار بالدرب الأحمر، وبحوزتهم معدات وأدوات التنقيب، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، طمعًا في الثراء السريع، واستخراج كنوز آثرية من أسفل المنزل.

ونجحت الداخلية في ضبط 8 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط 8 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل البلاغ، وبحوزتهم معدات وأدوات التنقيب، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وبمعاينة العقار المشار إليه تبين وجود حفرة عميقة بالطابق الأرضى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.