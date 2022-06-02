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استمرار تلقى طلبات تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

الخميس، 02 يونيو 2022 01:47 م
استمرار تلقى طلبات تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر بطاقات التموين
كتب مدحت وهبة

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يستمر موقع  دعم مصر فى تلقى طلبات أصحاب  بطاقات التموين لتسجيل رقم التليفون المحمول، كما يتم التسجيل أيضا عبر بوابة مصر الرقمية، مجانا، شريطة أن يكون الرقم مسجلا باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة" مع عدم تقديم أى مستند يثبت ملكية التليفون.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم، على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

كما أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة، ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول، ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.


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