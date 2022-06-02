استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة ونظافة شوارع مدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق وأعمال الرصف واﻷسفلت بمعظم شوارع المدينة والمدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2021/2022، وذلك طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وسرعة حل المشكلات ورفع المعاناة عن المواطنين.

وفي هذا الصدد، يقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إنه يتم العمل على استمرار رفع كفاءة الطرق الجانبية والداخلية بجميع الأحياء وحصر الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة لإدراجها بخطة الرصف تباعاً، أو التي تحتاج للرصف بشكل عاجل لرفع المعاناة عن المواطنين، مؤكدًا العمل على تحسين الحركة المرورية في أنحائها للحد من ظاهرة التكدس والاختناق المروري، لافتًا أن الهدف هو شعور المواطن بمدى اهتمام المحافظة بالتنمية.

ووجه اللواء دكتور علي الشرابي، سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، اليوم، بضرورة متابعة أعمال رفع كفاءة مستوى النظافة والإنارة بمناطق أحياء شمال وشرق المدينة، حيث كثف رجال الاحياء مجهوداتهم بقيادة رؤساء أحياء المناطق المعنية، لتنفيذ حملة ترابية بحي شمال استهدفت شارع سيالة بدران من ميدان العماري وأمام المركز الحضري حتى مبني الاثار بالوردية الصباحيه، وتنفيذ حملة نظافة بحي شرق استهدفت شارع النزهة و القباحي والسنطة وقرية سيدي المنصوري والبغولة وشارع 25 بالتنسيق مع فرقة الإنقاذ والتي تضمنت تفريغ الحاويات من المخلفات وكنس الأتربة الناعمة بالشوارع، وأسفرت الحملات عن رفع 25 طن مخلفات قمامة وأتربة وتراكمات صلبة، فضلاً عن تركيب 10 كشافات ليد بمنطقة مجمع المدارس، وكذلك إزالة الرمال المتراكمة بعد الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة ( تركيب بلدورة جديدة وبلاط إنترلوك) بمنطقة المساكن الشعبية، تمهيداً لأعمال الرصف بنطاق حي جنوب لضمان سير العمل بها والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

ومن جانبها، قالت المهندسة إلهام محمد شيباني القائم بأعمال مدير مديرية الطرق بالمحافظة، أنه تجري الآن أعمال رصف شارع مستشفى الكرنك الدولي حيث تعتبر وصلة صغيرة بطول حوالى 60 م × عرض 12 م، وتم عمل رصيف وبلاط انترلوك بالمنطقة، ومن ضمن الأعمال الجارية إستكمالاً للجهود اليومية في الإهتمام بتمهيد الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتقليل الازدحام جارِ أعمال تطوير شارع الهيلتون والحزام الأخضر، بالإضافة إلى أعمال رمي التربة الزلطية (طبقة أساس) للشوارع الرئيسية بمنطقة الزناقطة تمهيداً لأعمال الرصف أيضاً ، وجارِ تركيب بلاط إنترلوك بشوارع حى وسط بطول حوالى 3 كم .



أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة ونظافة شوارع مدينة الأقصر (1)



أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة ونظافة شوارع مدينة الأقصر (2)



أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة ونظافة شوارع مدينة الأقصر (3)



أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة ونظافة شوارع مدينة الأقصر (4)



أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة ونظافة شوارع مدينة الأقصر (5)







