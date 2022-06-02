استقرار الحالة الصحية للمصابتين بحادث سقوط سقف مطبخ بمنزل فى الوراق

كتب سيد الخلفاوى



تلقت محافظة الجيزة بلاغا ب انهيار سقف غرفة (مطبخ) بعقار كائن بشارع مسجد الصحابة بحي الوراق، وقد تسبب الحادث في إصابة سيدتين وجرى إسعافهما بالموقع واستقرار حالتهما الصحية.

كما تم استصدار قرار بإخلاء العقار والمعاينة من خلال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار حفاظاً على السلامة العامة.

وكانت محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز الشكاوى والبلاغات الواردة من مواطنى الجيزة إلى إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال الشهر الماضى من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس آب.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تلقت 1982 بلاغا وشكوى من المواطنين الشهر الماضى تمت الاستجابة لها وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.