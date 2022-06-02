استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله

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استشهد الطفل الفلسطيني عودة محمد عودة صدقة (17 عامًا)، مساء الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه في قرية المدية، غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من الأطفال كانوا في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي القرية ما أدى إلى إصابة أحدهم، فيما ذكرت وزارة الصحة أن الطفل عودة وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في حالة حرجة جدًا جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره، وقد حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.

وباستشهاد هذا الطفل، يرتفع عدد شهداء اليوم إلى اثنين بعد استشهاد الأسير المحرر أيمن محمود محيسن (29 عامًا) في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.