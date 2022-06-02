ارتفاع كبير فى أسعار الوقود بكرواتيا.. والحكومة تتجه لخفض الرسوم الضريبية

تعهد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، اليوم الخميس، بتخفيض الحكومة الكرواتية الرسوم الضريبية المفروضة في البلاد إذا لزم الأمر، بسبب الزيادة الكبيرة المعلنة في أسعار الوقود اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.
ونقلت كالة أنباء هينا الكرواتية عن بلينكوفيتش قوله إن هذه الإجراءات تتماشى والتوصيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية.
يذكر أن أسعار النفط سجلت ارتفاعات جديدة داخل دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة لحظر أكثر من ثلثي واردات النفط الروسية.
حيث اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو "من مصدر تمويل ضخم" لحربها على أوكرانيا، مقابل حزمة مساعدات جديدة لكييف.
ارتفاع كبير فى أسعار الوقود بكرواتيا.. والحكومة تتجه لخفض الرسوم الضريبيةالخميس، 02 يونيو 2022 05:37 م
كرواتيا
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تعهد رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، اليوم الخميس، بتخفيض الحكومة الكرواتية الرسوم الضريبية المفروضة في البلاد إذا لزم الأمر، بسبب الزيادة الكبيرة المعلنة في أسعار الوقود اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.
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