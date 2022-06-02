ارتفاع قياسى فى أسعار الوقود فى إستونيا

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أعلنت إستونيا، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار الوقود في البلاد مرة أخرى، حيث وصل سعر البنزين إلى مستوى قياسي لم يسجل من قبل.

وذكرت شبكة "إيه ار ار" الإستونية أن سعر غاز الأوكتان 95، بلغ 2.119 يورو للتر في المضخة ، مقارنة بـ 2.079 يورو في وقت سابق من الأسبوع - وهو بحد ذاته مستوى قياسي.

وارتفع الأوكتان 98 إلى 2.169 للتر، في حين أن الديزل لا يزال أقل من 2 يورو للتر الواحد، وسعره الآن 1.949 يورو ، مقارنة بـ 1.889 يورو للتر في بداية الأسبوع.

وكان أعلى سعر لأوكتان 95 قد بلغ 2.059 يورو للتر في 18 مايو الماضي، ليسجل رقمًا قياسيًا على الإطلاق.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية الروسية الأوكرانية تعد إحدى العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود.