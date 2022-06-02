ارتفاع أسعار البيض فى فرنسا 69% بسبب التضخم وأنفلونزا الطيور

فاطمة شوقى

ارتفعت أسعار البيض في فرنسا بنسبة 69% عن العام الماضى، وفقا للمكتب الزراعى الفرنسي، ونتيجة لذلك قد يضطر المستهلكون إلى دفع أسعار أعلى للمنتجات الغذائية المصنوعة من البيض.

وقال جان فيليب بويج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أفريل الفرنسية للأغذية الزراعية: "عندما تصنع المايوني، يكون الأمر معقدًا للغاية عندما ترتفع أسعار البيض"، مضيفا: "عليك أن تذهب إلى محلات السوبر ماركت وتقنعهم بقبول زيادة الأسعار"، وفقا لصحيفة "الإكونوميستا" الإسبانية.

وكانت فرنسا من الدول الأوروبية التي تعزز امدادات البيض إلى الولايات المتحدة الامريكية من بين دول أوروبية آخرىبعد أسوأ انتشار لفيروس انفلونزا الطيور في 2015، ولكن الآن تعانى فرنسا من تفشى للفيروس بجانب ارتفاع نسبة التضخم على خلفية حرب أوكرانيا، مما أدى إلى معاناة فرنسا من نفس الأزمة.

وقالت كارين ريسبولي ، وهي مراسلة في Urner Barry Egg Market: "لقد أصبحت عمليًا مشكلة عالمية من حيث النقص العام". "للأسف الآن العالم كله ينفد من العرض."

كانت أوكرانيا المورد الرئيسي للبيض إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة ، حيث شكلت حوالي نصف الواردات ، متقدمة على الولايات المتحدة.

قال لويك كولومبل ، نائب رئيس CNPO ، إن دول الشرق الأوسط التي اشترت البيض الأوكراني قبل الحرب تحاول إيجاد إمدادات بديلة في أوروبا.

وقال "هناك مشكلة انفلونزا الطيور في فرنسا ولكن أيضا في جميع أنحاء أوروبا"، "لا توجد دولة أوروبية أخرى لديها حجم كبير لتعويض النقص".

قال كولومبل الذي ينتج حوالي مليون بيضة في منطقتي بريتاني ونورماندي في فرنسا ، إن مصنعي الأغذية الفرنسيين من المرجح أن يخفضوا إنتاج بعض الأطعمة المصنعة أو يعدلون وصفاتهم لمواكبة ارتفاع أسعار البيض.

قالت وزارة الزراعة الفرنسية، إنه تم منذ بدء تفشي وباء إنفلونزا الطيور في نوفمبر الماضي، ذبح 16 مليون طير في فرنسا، ما يعد رقما قياسيا.